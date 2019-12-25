عون يعرب عن أمله في تشكيل الحكومة اللبنانية قريبا

بيروت-سانا

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن أمله في أن يتم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قريبا.

وقال عون في تصريح له بعد لقائه اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي “أتمنى أن تكون الحكومة قد ولدت مع رأس السنة وأن يتجاوز لبنان أزمته الراهنة” مشددا على أن هذه الحكومة هي حكومة جميع اللبنانيين وربما ستشكل من اختصاصيين.

بدوره قال البطريرك الراعي في قداس الميلاد إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة إنقاذ مؤلفة من شخصيات وطنية معروفة باختصاصاتها وكفاءاتها وقدراتها بحيث تتمكن من وضع البلاد على طريق الخلاص الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

وأضاف الراعي إن الوقت بعد الآن لا يجب أن يكون لحسابات شخصية أو مذهبية أو سياسية …بل يجب وضع خير الشعب فوق كل اعتبار والتعالي عن المصالح الخاصة ودعم رئيس الحكومة المكلف من أجل تشكيلها وفقا لتحديات لبنان ومتطلبات الشعب اللبناني التي ما زال يعبر عنها.