اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية بكرة السلة

دمشق-سانا

اكتمل عقد المتأهلين الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الجمهورية للرجال بكرة السلة بتأهل فرق الوحدة والجلاء والاتحاد والوثبة.

وتأهل فريق الوحدة إلى الدور نصف النهائي للرجال بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 75-65 نقطة في الجولة الأخيرة من منافسات دور الستة ليتصدر فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط متساوياً مع الجلاء بعدد النقاط ليتأهلا معاً إلى الدور نصف النهائي ويأتي الكرامة ثالثاً ب 5 نقاط.

ولحساب المجموعة الثانية تأهل فريقا الوثبة والاتحاد إلى الدور ذاته على حساب فريق الجيش بفارق النقاط كون فرق المجموعة تبادلت الفوز ذهاباً وإياباً.

وينص نظام البطولة أن تلعب الفرق مع بعضها في هذا الدور ربع النهائي من مرحلتين ذهاباً وإياباً ويتأهل في نهايته الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.