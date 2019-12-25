تشرين يواجه حطين في أبرز مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-اللاذقية-سانا

تشهد الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم سبع مباريات أبرزها ديربي اللاذقية بين المتصدر تشرين وجاره حطين والتي ستقام بعد غد على أرض ملعب الباسل في اللاذقية.

تشرين المتصدر يتطلع لكسب النقاط الثلاث للاحتفاظ بالصدارة والابتعاد بها عن منافسيه بينما حطين الذي تراجع في المباريات الثلاث السابقة يسعى للعودة ولا سيما أن لقاء الفريقين بحد ذاته يعد بطولة بالنسبة لمشجعيهما.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدرب تشرين ماهر البحري أن مباراة ديربي اللاذقية المنتظرة ستشهد حضورا جماهيريا مميزا ما يشكل عامل ضغط على اللاعبين للظهور بمستوى فني عال وتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز الصدارة لافتا إلى أن فريقه يمتلك لاعبين متميزين ولديهم إمكانات فنية عالية.

وأضاف البحري: “لكل مباراة وضعها الخاص وهذا الديربي له حساسية تجعله مهما جدا وسنتعامل بواقعية ووفق مجريات المباراة على الأرض لأن الفريقين أوراقهما مكشوفة ويعرفان بعضهما جيدا وسنسعى للاستفادة من نقاط ضعف الفريق المنافس واستثمارها بالشكل الأمثل لتحقيق نتيجة إيجابية ترضي عشاق النادي”.

مدرب حطين حسين عفش بين أن مباراة الديربي كبيرة وقمة مهمة ولها طابع خاص بكل المقاييس وبغض النظر عن موقع وترتيب الفريقين على سلم الدوري لأنها تمثل قيمة كبيرة للمحافظة كون الفريقين يضمان مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم المعروفين على مستوى سورية وجماهيرهما الأكبر والتي أصبحت معروفة عربيا ودوليا مشيرا إلى أن فريقه جاهز فنيا وبدنيا ولا توجد غيابات بين صفوف الفريق وهناك إرادة وتصميم من اللاعبين لتقديم أفضل ما عندهم كي تخرج المباراة بشكل جيد من حيث المستوى الفني والأداء.

ويستضيف غدا فريق جبلة على أرض ملعب البعث بمدينة جبلة الوحدة في مباراة مهمة للفريقين ولا سيما لجبلة صاحب الأرض الذي سيلعب لحصد النقاط الثلاث مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور بينما الوحدة يراها للإقتراب أكثر من القمة ولا سيما بعد عودة جمهوره الكبير إلى الملاعب.

ورأى مدرب جبلة سامر بستنلي أن الفريق سيلعب بتشكيلة مختلفة عن المباراة السابقة مع تشرين لأن لكل مباراة خصوصيتها واللاعبون لديهم تصميم لبذل قصارى جهدهم للفوز وحصد نقاط المباراة موضحا أن فريقه حاليا جيد وخصوصا بعد ازدياد حالة ثقافة الوعي والتفكير لدى اللاعبين لضرورة اللعب الجماعي والانضباط والالتزام بالتعليمات داخل أرض الملعب.

وفي بقية المباريات يلتقي الجيش مع الطليعة والكرامة مع الاتحاد والساحل مع الوثبة والجزيرة مع الشرطة والنواعير مع الفتوة.

ويتصدر تشرين الترتيب برصيد 22 نقطة يليه الوثبة بـ 19 نقطة ثم الاتحاد والوحدة بـ 17 نقطة فالجيش بـ 16 نقطة وحطين بـ 15 نقطة والكرامة بـ 13 نقطة والنواعير بـ 12 نقطة والطليعة بـ 10 نقاط والشرطة بـ 9 نقاط والساحل بـ 8 نقاط والفتوة بـ 6 نقاط وجبلة بـ 3

نقاط والجزيرة بنقطتين.