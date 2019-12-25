نادي الوثبة يخطط لبناء فريق لفئة الشباب بكرة القدم ينافس على الألقاب ويرفد فريق الرجال بالمواهب

حمص-سانا

يسعى نادي الوثبة إلى تشكيل فريق فئة الشباب قوامه الفئات العمرية نظرا ‏لأهمية بناء اللاعبين جسديا ومعنويا في هذه المرحلة التي تشكل الأساس السليم ‏والقوي لانطلاقة اللاعبين المميزين المعول عليهم مستقبلا رفد فريق الرجال .

مدرب الفريق وليد الكردي وفي تصريح لمراسلة سانا الرياضية لفت إلى أن التشتت الذي يعيشه الفريق الآن ‏نتيجة حتمية بسبب تغيير المدربين حيث استلم مؤخرا قيادة دفة الفريق بعد اعتذار ماهر دالاتي ‏لأسباب صحية موضحا أن اختلاف الخطط والتكتيكات بين المدربين يخلق هذا التشتت وسيتم ‏العمل على تداركه خلال المباريات القادمة واعدا جماهير النادي بتحقيق تحسن في الأداء ‏حيث سيلاقي شباب الوثبة شباب المجد غدا في حمص .‏

وأكد الكردي أنه بالتوازي مع زج الفئات العمرية في فريق الشباب سيتم العمل على تقوية الفريق ‏وتدارك نقاط ضعفه لنثبت للجميع بأن نادي الوثبة سيبقى مصنعا الأبطال.‏

وكان الوثبة خسر مباراته الأخيرة أمام حطين بهدف دون رد وتجمد رصيده عند النقطة الرابعة عشرة في دوري الشباب لكرة القدم.