نادي الوثبة يخطط لبناء فريق لفئة الشباب بكرة القدم ينافس على الألقاب ويرفد فريق الرجال بالمواهب

حمص-سانا
يسعى نادي الوثبة إلى تشكيل فريق فئة الشباب قوامه الفئات العمرية نظرا لأهمية بناء اللاعبين جسديا ومعنويا في هذه المرحلة التي تشكل الأساس السليم والقوي لانطلاقة اللاعبين المميزين المعول عليهم مستقبلا رفد فريق الرجال .
مدرب الفريق وليد الكردي وفي تصريح لمراسلة سانا الرياضية لفت إلى أن التشتت الذي يعيشه الفريق الآن نتيجة حتمية بسبب تغيير المدربين حيث استلم مؤخرا قيادة دفة الفريق بعد اعتذار ماهر دالاتي لأسباب صحية موضحا أن اختلاف الخطط والتكتيكات بين المدربين يخلق هذا التشتت وسيتم العمل على تداركه خلال المباريات القادمة واعدا جماهير النادي بتحقيق تحسن في الأداء حيث سيلاقي شباب الوثبة شباب المجد غدا في حمص .
وأكد الكردي أنه بالتوازي مع زج الفئات العمرية في فريق الشباب سيتم العمل على تقوية الفريق وتدارك نقاط ضعفه لنثبت للجميع بأن نادي الوثبة سيبقى مصنعا الأبطال.
وكان الوثبة خسر مباراته الأخيرة أمام حطين بهدف دون رد وتجمد رصيده عند النقطة الرابعة عشرة في دوري الشباب لكرة القدم.