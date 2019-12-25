25 كانون الأول1991- ميخائيل غورباتشوف يستقيل من منصبه كرئيس للاتحاد السوفييتي

دمشق-سانا
1914- القوات الألمانية والبريطانية على الجبهة الغربية توقفان إطلاق النار مؤقتا في الحرب العالمية الأولى وذلك في الهدنة المعروفة باسم هدنة عيد الميلاد.
1926- هيروهيتو يصبح إمبراطورا لليابان.
1952- الملكة إليزابيث الثانية تلقي أول خطاب لها منذ اعتلائها العرش وذلك بمناسبة أعياد الميلاد.
1986- اختطاف الطائرة العراقية رحلة رقم /163/ المقلعة من عمّان إلى بغداد وسقوطها بالقرب من مدينة عرعر شمالي السعودية.
1991- ميخائيل غورباتشوف يستقيل من منصبه كرئيس للاتحاد السوفييتي.
من مواليد هذا اليوم
1642- السير إسحاق نيوتن.. عالم فيزيائي إنكليزي مؤسس علم الميكانيك وواضع قانون الجذب العام والقوانين الثلاثة في الحركة الخطية.
1869- شكيب أرسلان.. كاتب وأديب ومفكر لبناني.
1904- غيرهارد هيرتسبيرغ.. عالم كيمياء كندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1971/.
1916- أحمد بن بلة.. أول رئيس للجمهورية الجزائرية.
من وفيات هذا اليوم
1961- أوتو لوفي.. طبيب وعالم أدوية نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1936/.
2010- كارلوس أندريس بيريز.. رئيس فنزويلا.
أعياد ومناسبات
عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام.
يوم الدستور في جمهورية الصين الشعبية.