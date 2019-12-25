قداس الميلاد في مطرانية دمشق المارونية.. غانم: السيد المسيح جاء ليعلمنا الحب وليحضنا على الغفران والمسامحة والتواضع

دمشق-سانا

احتفلت الطوائف المسيحية في سورية بعيد الميلاد المجيد عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام بإقامة القداديس والصلوات في الكنائس وأماكن العبادة.

ففي كنيسة مار انطونيوس مطرانية دمشق المارونية في باب توما بدمشق أقيم قداس إلهي ترأسه المطران سمير نصار رئيس أساقفة أبرشية دمشق المارونية وعاونه القيم العام الأب جبرائيل غانم وقامت بخدمة القداس جوقة الكنيسة.

وأكد الأب غانم في كلمته أن ولادة السيد المسيح المعجزة كانت من أجل الإنسان لأنه جاء ليعلمنا أن نحب بعضنا بعضا وليحضنا على الغفران والتواضع وأن نغفر حتى لأعدائنا.

وأضاف غانم أن تعابير مغارة الميلاد كلها مقدسة فالرعاة يذكروننا بأن المسيح هو الراعي الحقيقي والنجمة هي التي هدت إلى المسيح ولنور المسيح المتجسد وهو نور يبهر الأنظار ويثير الدهشة.

وختم الأب غانم كلمته بالدعاء إلى الله أن يحمي سورية وجيشها وشعبها وقائدها وأن يعيد الأمن والأمان إلى ربوعها.