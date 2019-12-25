ولايتي: ترامب لص دولي ينهب النفط السوري

طهران-سانا

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لص دولي” يقوم بنهب النفط السوري.

وقال ولايتي في حديث أجرته معه قناة روسيا اليوم إن الولايات المتحدة تسرق النفط السوري وإن الرئيس ترامب يقوم بذلك ضد إرادة الشعب السوري ولذا فهو لص دولي معرباً عن أمله في انتهاء احتلال الأمريكيين لعدد من المناطق السورية.

وتواصل الولايات المتحدة خرقها القوانين الدولية حيث أدخلت قوافل عدة ضمت عشرات السيارات والآليات إلى مناطق انتشار قواتها غير الشرعية حول حقول النفط في شمال شرق سورية بغية الاستمرار بنهب النفط السوري.