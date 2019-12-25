كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس بالقاهرة: نأمل عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية

القاهرة-سانا

أعرب الأب الربان فيلبس عيسى كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس بالقاهرة عن أمله في إحلال السلام في سورية وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعها في العام الجديد.

وقال الأب عيسى في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة عقب قداس عيد الميلاد المجيد اليوم “نرفع أصواتنا عالياً إلى الرب بأن ينهي كل الشرور ويبطل مؤامرات عدو الخير ويحل بسلامه الذي يفوق كل عقل على كل ذرة من تراب سورية الغالي حتى نفرح ونعيد بعودة الأمن والأمان إلى كامل الأراضي السورية ويعود نورها يتألق أكثر فأكثر”.

وأضاف الأب عيسى: مع حلول أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة نرسل تهاني قلبية معطرة برائحة الورد من مصر أم الدنيا إلى سورية الحبيبة بلد الياسمين والوطن العربي والعالم أجمع متمنين بميلاد السيد المسيح ولادة الأمل الجديد وإشراقة نور التفاؤل بمستقبل زاهر خالي من الحروب والنزاعات وحياة مليئة بالسلام والاستقرار والأمان.

كما أقام الاب عيسى صلاة خلال القداس من أجل إطلاق سراح المطرانين بولس يازجي مطران أبرشية حلب للروم الأرثوذكس ويوحنا ابراهيم مطران حلب للسريان الأرثوذكس المخطوفين من قبل الإرهابيين وأن يحل السلام كل ربوع العالم وبخاصة سورية.

حضر القداس الدكتور بسام درويش القائم بأعمال السفارة السورية لدى القاهرة وسعود عباس الوزير المفوض نائب رئيس البعثة العربية السورية ومندوبي الرئاسة المصرية والمخابرات العامة المصري ووزارة الداخلية المصرية.