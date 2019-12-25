معرض فني إحياء لذكرى سلخ لواء اسكندرون

حلب-سانا

احتضنت كلية الفنون الجميلة والتطبيقية في جامعة حلب اليوم معرضاً فنياً إحياء لذكرى سلخ لواء اسكندرون عن الوطن الأم سورية.

المعرض الذي حمل عنوان” اللواء عربي سوري .. من الأزل وإلى الأبد” أقامته الجمعية الخيرية لأبناء لواء اسكندرون حيث ضم عشرات اللوحات التي رسمت بالألوان الزيتية والمائية ومجسمات لمشاهد طبيعية وجغرافية عن اللواء ورسوما تشكيلية تعبر عن عروبة هذه الأرض وسوريتها.

وبين شاهين الحجي رئيس جمعية أبناء لواء اسكندرون بحلب أهمية المعرض الذي يأتي تزامنا مع الذكرى الثمانين لسلخ اللواء ويشكل رؤية لطلاب كلية الفنون الجميلة وأطفال طلائع البعث عن الأماكن الطبيعية والجغرافية في هذه البقعة تأكيدا على حضورها في قلب وعقل ووجدان كل مواطن سوري.

وأوضح الدكتور أديب أعرج عميد كلية الفنون الجميلة والتطبيقية أن المعرض يعبر بمحتوياته عن الذكرى الأليمة لسلخ اللواء السليب وأنه أرض عربية سورية مبينا أن المعرض سبقه إقامة ورشات عمل للطلبة المشاركين من قسمي الاتصالات البصرية وقسم العمارة الداخلية.

كاميرا سانا استطلعت آراء عدد من المشاركين بالمعرض حيث بين الطالب أحمد قباني أنه شارك بمجسم خشبي ولوحة تمثل خريطة لواء اسكندرون لإبراز ارتباطنا بهذه الأرض باستخدام ألوان الباستيل للتعبير عن مكنونات عمله.

شيرين حنان ذكرت أنها رسمت إحدى القلاع في منطقة انطاكيا وزينتها بالعلم السوري الذي سيرتفع عليها مهما طال الزمن بينما أوضحت تيلا كارابديان أنها قدمت لوحة جسدت من خلالها الأماكن الطبيعية الجميلة والمواقع الأثرية من قلاع وكنائس في اللواء السليب مستخدمة تقنية الاكريليك.

وشاركت رفيف كلولو بلوحة فيها موقع سياحي شهير واستعملت فيها مواد تمت إعادة تدويرها ولونتها بألوان زيتية.

وعبر عدد من زوار المعرض عن اعجابهم بجمالية اللوحات والألوان المستخدمة ومواضيعها التي تؤكد على أن لواء اسكندرون هو أرض سورية ولن ننساها أبدا.

قصي رزوق