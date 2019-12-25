قوى لبنانية وفلسطينية تندد بمحاولة الاحتلال اغتيال المطران حنا

بيروت-سانا

نددت قوى لبنانية وفلسطينية اليوم بمحاولة الاحتلال الإسرائيلي اغتيال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس ونوهت بصلابة المطران حنا في مواجهة المحاولات المستمرة من قبل العدو لاسكاته ومنعه من التصريح من خلال التضييق عليه.

جاء ذلك خلال لقاء تضامني مع المطران حنا نظمته قوى لبنانية وفلسطينية في لبنان اليوم.

وقال حسن حب الله مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله خلال كلمة له بهذه المناسبة إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المطران حنا لأنه صاحب كلمة لا يتحملونها ولذا يجب توحيد كل الجهود لتحرير فلسطين مجدداً التأكيد على ضرورة مواصلة المقاومة بكل أشكالها كون العدو لا يفهم ولا يرتدع إلا باستعمال المقاومة.

ودعا حب الله إلى تحصين المجتمعات العربية عبر ترسيخ الوحدة الوطنية ومنع نفاذ الاستعمار إلى البلاد العربية وحماية الأرض والشعب وتقديم الكفاءات ومحاربة الفساد.

بدوره قال أمين عام لجنة الحوار الإسلامي المسيحي الأب أنطوان إن المطران حنا هو كلمة الحق في وجه هذا العدو المجرم وسيستمر صلبا في مواجهته بالكلمة الحق المرتكزة إلى العدالة في كل الأعراف والقوانين مشيراً إلى أن العدو الصهيوني وعبر تاريخه الأسود أمعن في ارتكاب المجازر والجرائم بحق الإنسانية.

من ناحيته ندد رئيس بلدية الغبيري معن الخليل بالاستهداف الإسرائيلي للمطران حنا منوها بصلابة المطران حنا في مواجهة المحاولات المستمرة من قبل العدو الصهيوني لإسكاته ومنعه من التصريح من خلال التضييق عليه.

شارك في اللقاء التضامني ممثلون عن الأحزاب الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية وحشد من الشخصيات والفاعليات المختلفة.

وكان المطران حنا أعلن في مؤتمر صحفي أمس بأحد مستشفيات عمان أنه تعرض للتسمم بعد استنشاقه مواد كيميائية جرى رشها داخل بطريركية الروم الارثوذكس بمدينة القدس المحتلة مؤكدا أن كل المؤشرات تدل على أن الاحتلال الإسرائيلي يقف وراء الحادثة.