عبد اللهيان: الحفاظ على الأمن في الخليج يتطلب التعاون الشامل

طهران-سانا

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حسين أمير عبد اللهيان أن الحفاظ على الأمن في الخليج يتطلب تعزيز التعاون الشامل بين بلدان المنطقة.

وقال عبد اللهيان في تغريده له على تويتر اليوم إن الوجود العسكري الأمريكي والأجنبي وتخزين السلاح في الخليج يقوض الأمن معتبراً أن الحوار وصنع الثقة والاحترام المتبادل ضرورة في المنطقة.

وأشار عبد اللهيان إلى أن بلاده قدمت مقترحات تصب في هذا النهج باستمرار.

وتقدمت الحكومة الإيرانية في أيلول الماضي بمبادرة لتشكيل تحالف دولي لضمان الأمن في منطقة الخليج يضم كلاً من إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي.