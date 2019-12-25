الاتحاد الأوروبي يطالب بمحاكمة المتورطين بجريمة اغتيال خاشقجي

بروكسل-سانا

دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والمتورطين في عملية الاغتيال.

ونقلت سبوتنيك عن مفوضية الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي قولها اليوم في بيان: يجب أن تجرى المحاكمة في قضية خاشقجي استناداً إلى مبادئ الشفافية مع احترام الإجراءات القضائية وجميع الحقوق القانونية الفردية.

وحاول النظام السعودي إسدال الستار على جريمة قتله الصحفي خاشقجي وطيها إلى الأبد بتقديم خمسة أشخاص ككبش فداء لتهدئة الرأي العام العالمي وتقليل حدة التنديدات الدولية مقابل تبرئة مسؤوليه المتورطين بشكل مباشر في هذه الجريمة البشعة وإبعادهم عن مقصلة العدالة.