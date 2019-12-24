كرنفال (نور المشرق) يجول شوارع صيدنايا في ليلة الميلاد

ريف دمشق-سانا

جاب كرنفال “نور المشرق” الذي نظمته فرقة مراسم آجياصوفيا للروم الملكيين الكاثوليك مساء اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد شوارع صيدنايا ابتداء من دير التجلي مرورا بساحة القديس بطرس والساحة الرئيسة بالبلدة ثم العودة إلى الدير.

وتضمن الكرنفال معزوفات وترانيم ميلادية ومعزوفات وطنية ومجسمات ترمز إلى عيد الميلاد “المغارة والنجمة والشجرة وبابا نويل” بالإضافة إلى أيقونات عن السيد المسيح وذكرى ميلاده.

كاهن رعية آجياصوفيا للروم الملكيين الكاثوليك الأب أندراوس اسكندافي قال في تصريح لـ سانا:”كرنفال اليوم احتفال بميلاد السيد المسيح.. ميلاد الفرح والسلام في سورية.. بميلاد السيد المسيح عم السلام على الأرض وفي ذكرى ميلاده هذا العام نأمل أن يعم السلام في جميع أنحاء سورية”.

ووجه الأب اسكندافي تهنئة العيد لرجال الجيش العربي السوري الذين لولا جهودهم وتضحياتهم لما عادت هذه الاحتفالات إلى سورية.