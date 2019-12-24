أنشطة ترفيهية لأطفال مرضى السرطان بمشفى تشرين الجامعي باللاذقية

اللاذقية-سانا

فقرات مسرحية وغنائية وأنشطة ترفيهية وتفاعلية تضمنتها اليوم فعالية حملة عيد الميلاد الموجهة لأطفال مرضى السرطان التي أقامها فريق “وي كير” التطوعي وذلك في مركز المعالجة الكيميائية والشعاعية بمستشفى تشرين الجامعي.

الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع فريق بسمة أمل وفوج الكشاف 22 و77 وفرقة إكسوال شارك فيها أكثر من 45 طفلاً وطفلة بالرقص والغناء والرسم مع شخصياتهم الكرتونية المحببة وسط أجواء احتفالية يأمل القائمون على الفعالية أن تترك أثراً طيباً في نفوس هؤلاء الصغار وتعطيهم أملاً جديداً بحياة أفضل انطلاقاً من أهمية الدعم النفسي والمعنوي في مقاومة هذا المرض والشفاء منه.

وقال مطيع شالاتي من فريق “وي كير” إن الهدف من الفعالية هو نشر فرحة العيد ورسم البسمة على وجوه الأطفال والتخفيف من معاناتهم وإيصال رسالة لكل طفل صغير بأنهم ليسوا وحيدين في مواجهة هذا المرض وسنرافقهم بكل خطوة في رحلة العلاج للتغلب عليه.

بدورها بينت وعد حسون مسؤولة العلاقات العامة بفريق “بسمة أمل” أن الفعالية محاولة لإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال من خلال عدة أنشطة كالرسم وتلوين لوحة كبيرة لشخصية بابا نويل وتعليقها في بهو المستشفى لتبقى ذكرى جميلة ترسم الابتسامة على وجوههم في كل مرة تطالعها عيونهم البريئة.