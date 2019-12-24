بتكليف من الرئيس الأسد… القائم بأعمال سفارة سورية في عمان يزور المطران حنا للاطمئنان على صحته

عمان-سانا

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد زار القائم بأعمال سفارة سورية في عمان الدكتور شفيق ديوب المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الذي يتلقى العلاج في أحد مشافي العاصمة الأردنية إثر حادثة تسمم تعرض لها قبل أيام في بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس المحتلة.

ونقل ديوب للمطران حنا تحيات الرئيس الأسد وتمنياته بالصحة والشفاء العاجل والتام مؤكدا إدانة سورية للكيان الصهيوني الذي استخدم الغازات المحرمة دولياً في القدس الشريف ومنوهاً بمواقف المطران حنا في رفض العدوان والاحتلال متمنيا تعافيه وعودته في أقرب وقت ممكن لممارسة دوره الوطني والقومي المميز.

من جانبه طلب المطران حنا نقل رسالة شكر وامتنان ومحبة إلى الرئيس الأسد معربا عن تقديره البالغ لتضامن سورية الراسخ قيادة وشعبا مع فلسطين ومنوها بصمود الجيش العربي السوري وتضحياته في مواجهة المؤامرة الإرهابية التي تتعرض لها سورية.

وأكد المطران حنا على التمسك بثوابت حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وأن القدس ستظل العاصمة الأبدية لفلسطين.

وكان المطران حنا أعلن في مؤتمر صحفي أمس بأحد مستشفيات عمان أنه تعرض للتسمم بعد استنشاقه مواد كيميائية جرى رشها داخل بطريركية الروم الأرثوذكس بمدينة القدس المحتلة مؤكدا أن كل المؤشرات تدل على أن الاحتلال الإسرائيلي يقف وراء الحادثة.