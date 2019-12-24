إكثار بذار الحسكة يسلم 1662 طناً من بذار القمح للفاو وأكساد

الحسكة-سانا

سلم فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في الحسكة كمية 1662 طنا من بذار القمح لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”.

وبين مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في الحسكة المهندس عايد الحسين بتصريح لمراسل سانا أن كمية بذار القمح المسلمة تتضمن كامل الكمية المتعاقد عليها مع منظمة الفاو والبالغة 1382 طنا إضافة إلى كامل الكمية المتعاقد عليها مع أكساد والبالغة 280 طنا وأن الكميات المسلمة جاهزة للزراعة ومن المقرر أن تقوم المنظمة بتوزيعها للفلاحين أصحاب الحيازات الصغيرة كمنحة.

وأشار الحسين إلى أن الفرع بصدد تسليم كمية 300 طن من بذار القمح و 300 طن من بذار الشعير للجنة الدولية للصليب الأحمر مؤكدا الانتهاء من عمليات توزيع البذار للفلاحين المتعاقدين مع فرع المؤسسة لزراعة حقول إكثارية في مناطق الاستقرار الزراعي وبلغت الكمية الموزعة 1100 طن قمح و70 طنا من الشعير.