التربية تنفذ حملة تشجير على اوتستراد دمشق-بيروت

دمشق-سانا

بمناسبة عيد الشجرة الثامن والستين وتحت شعار (إيد بإيد بترجع خضرا من جديد) نفذت وزارة التربية اليوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حملة تشجير تتضمن زراعة عشرة آلاف شجرة حراجية منوعة على اوتستراد دمشق بيروت في منطقة الصبورة (قوز عنتر) بمشاركة عدد كبير من الطلاب والمدرسين والكوادر العاملة في التربية والجهات الشريكة.

وتأتي الحملة التي شارك فيها أيضاً محافظة ريف دمشق واتحادا الفلاحين وشبيبة الثورة والأمانة السورية للتنمية والهلال الأحمر العربي السوري ونقابة المعلمين في إطار خطة وزارة التربية للعناية بالبيئة وحمايتها ونشر الوعي البيئي لدى طلاب المراحل التعليمية جميعها بالإضافة للتعويض عن الغطاء النباتي الذي طالته يد التخريب.

وزير التربية عماد موفق العزب أشار في تصريح للصحفيين إلى أن عمل الوزارة لا ينحصر بالعملية التدريسية فحسب بل في غرس الروح الوطنية والانتماء للوطن مبيناً أن وجود الأبناء في حملة التشجير ينمي ارتباطهم بأرض الوطن الذي سنعيد بناءه بكل الإمكانات المتاحة.

بدوره وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أشار في تصريح مماثل إلى أن حملة التشجير تجسد تشاركية نوعية بين الجهات المعنية لإصلاح ما تضرر جراء الإرهاب مؤكداً أهمية الشجرة اقتصادياً وبيئياً وجمالياً وأن الأولوية في العمل ستكون للمناطق المتضررة التي تعرضت للحرائق.

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