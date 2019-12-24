وزير الخارجية التركي الأسبق: الاتفاق والتفاهم مع سورية ضرورة ملحة لمعالجة مشاكل تركيا

أنقرة-سانا

أكد وزير الخارجية التركي الأسبق مراد كارا يالتشين أن الاتفاق والتفاهم مع سورية ضرورة ملحة وعاجلة لمعالجة جميع المشاكل التي تعاني منها تركيا.

وقال كارا يالتشين في حديث تلفزيوني إن “أردوغان مصر على عدم الالتزام بتعهداته فيما يخص الوضع في سورية وهو ما يؤدي لتفاقم الأزمة هناك مع استمرار تدخله المباشر وغير المباشر وتقديم كافة أنواع الدعم للمجموعات الإرهابية”.

وأشار كارا يالتشين إلى أن أردوغان ينتهج سياسات تصعيدية واستفزازية في ليبيا والمنطقة عموما وأضاف “إنه يرتكب الآن في ليبيا الأخطاء التي ارتكبها سابقا في سورية وهو ما سيكلف تركيا الكثير على الصعيدين الداخلي والخارجي وخاصة في هذه المرحلة التي أعلنت فيها جميع عواصم العالم رفضها لسياسات أردوغان تجاه الوضع الليبي”.