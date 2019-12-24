الصحة تؤكد جهوزية المشافي ومنظومة الإسعاف خلال عطلتي الميلاد ورأس السنة

دمشق-سانا

أكدت وزارة الصحة جهوزية المشافي والمراكز المناوبة ومنظومة الإسعاف لاستمرار توفير الخدمات الطبية والإسعافية للمواطنين خلال عطلتي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أوضحت الوزارة أن أقسام الإسعاف والطوارئ في المشافي العامة ستعمل على مدار الساعة لاستقبال المراجعين إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة في مختلف المحافظات بالتوازي مع جهوزية منظومة الإسعاف على المستوى الوطني.

وتتضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وفق البيان تطبيق نظام مناوبات للكوادر الطبية في المشافي والمراكز الصحية وتأمين مخزون كاف من الأدوية والمواد الطبية ولا سيما الإسعافية وتكثيف جولات فرق التقصي الوبائي على محال بيع الأغذية وخاصة المطاعم وبيع المشروبات والتشدد في قمع المخالفات التي يتم ضبطها.

ودعت الوزارة المواطنين لاتباع الإرشادات الصحية مثل تجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو التي يشك بسلامتها للوقاية من التسممات الغذائية وضرورة توخي الحيطة والحذر بكل ما يتعلق بألعاب الأطفال ومتابعتهم وتوعيتهم المسبقة للابتعاد عن كل ما يسبب الأذى والضرر لهم وخاصة مسدسات الخرز والألعاب النارية والمفرقعات.

وأقر مجلس الوزراء في الـ 15 من الشهر الجاري عطلة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق لـ 25 و 26 من كانون الأول 2019 ويومي الأربعاء والخميس الموافق لـ 1 و 2 من كانون الثاني 2020.