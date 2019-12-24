سلطات نظام أردوغان تصدر مذكرات اعتقال بحق 30 شخصاً

أنقرة-سانا

أصدرت سلطات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم مذكرات اعتقال بحق 30 شخصا بينهم عسكريون بذريعة صلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت في تموز 2016.

ونقلت وكالة الأناضول المتحدثة باسم نظام أردوغان عن الادعاء في محافظة قونيا وسط تركيا قوله إن “23 من المطلوبين وفق المذكرات هم جنود في الخدمة الفعلية”.

بدورها أعلنت مصادر أمنية رفضت الإفصاح عن هويتها أن “المطلوبين متهمون بالعمل لصالح منظمة غولن”.

وخلال السنوات التالية للمحاولة الانقلابية اعتقلت سلطات النظام التركي أكثر من 77 ألف شخص واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى كما تم فرض حالة الطوارىء والتضييق على وسائل الإعلام والصحفيين.