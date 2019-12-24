موسوي: إيران وروسيا على توافق بما يخص الوضع في سورية

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن إيران وروسيا على توافق بما يخص الوضع في سورية وأن الدولتين تعملان في المحافل الدولية على إنهاء التوترات وإعادة الاستقرار والأمن إلى هذا البلد والمنطقة بأسرها.

وقال موسوي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية ارنا اليوم إن “بلاده لن تنسى وقوف الأصدقاء إلى جانبها في الأوقات الصعبة” في إشارة إلى العلاقات والروابط الوثيقة بين إيران وروسيا.

وأوضح موسوي أن روسيا وقفت إلى جانب إيران رغم العقوبات والضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب ورغم الإرهاب الاقتصادي الموجه ضدها مبينا أن بلاده تثمن وقوف روسيا والصين الى جانبها وتضع لهما مكانة مختلفة عن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي بما فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.