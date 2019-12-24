قوات الاحتلال تقتحم بلدات عدة في الضفة وتعتقل 23 فلسطينياً

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة وعشرين فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات العيسوية والطور وبيت دقو وجبل المكبر في القدس المحتلة وبيت فجار في بيت لحم ومدن الخليل ورام الله والبيرة واعتقلت ثلاثة وعشرين فلسطينياً.

وأضافت الوكالة أن جرافات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل في بلدة المكبر والعيسوية ومنزلاً في بلدة السموع بمدينة الخليل.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة في ظل تجاهل المجتمع الدولي للمطالبات الفلسطينية بضرورة التدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين وتطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.