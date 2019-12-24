روسيا تعتزم تصميم قاذفة استراتيجية مسيرة بحلول عام 2040

موسكو-سانا

أعلنت روسيا عزمها تصميم قاذفة استراتيجية للجيل السادس من دون طيار بحلول عام 2040.

ونقلت روسيا اليوم عن قائد الطيران الروسي بعيد المدى اللواء الطيار سيرغي كوبيلاش قوله في تصريح “نحن نتوقع أن نصنع بحلول عام 2040 قاذفة استراتيجية غير مأهولة للجيل السادس من دون طيار” مشيرا إلى أن التطوير اللاحق للطيران الروسي بعيد المدى لن يتحقق بفضل تطوير وتحديث القاذفات الاستراتيجية /تو 160/و/تو95 إم إس/و/تو22 إم 3/ وإطالة عمر خدمتها فحسب بل وبتصميم قاذفة استراتيجية واعدة للجيل الخامس.

وأضاف كوبيلاش أن سرعة تلك القاذفة ستقل عن سرعة الصوت ما سيخفض من تخفيها عن الرادارات المعادية أما الصواريخ التي ستحملها فستكون بعيدة المدى الأمر الذي لا يتطلب دخول الطائرة منطقة الدفاع الجوي للعدو.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أعلن في وقت سابق أن القاذفة الاستراتيجية الروسية للجيل الخامس ستبدأ خدمتها في القوات الجوية والفضائية للجيش الروسي عام 2027.