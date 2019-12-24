إصابة فلسطينيتين جراء اعتداءات مستوطنين إسرائيليين في الضفة

القدس المحتلة-سانا

أصيبت فلسطينيتان بجروح مساء اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على سيدة فلسطينية وابنتها في حي تل الرميدة غرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل ما أدى لإصابتهما بجروح نقلتا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

من جهة أخرى استولت قوات الاحتلال على شاحنة وجرافة وباكر خلال اقتحامها بلدة بيت آمر شمال الخليل.

ويرتكب المستوطنون الإسرائيليون خلال اقتحامهم البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.