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الوحدة يفوز على الكرامة ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الجمهورية بكرة السلة

2019-12-23

دمشق-سانا

تأهل فريق الوحدة إلى الدور نصف النهائي من كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال بعد فوزه على فريق الكرامة بنتيجة 75-65 نقطة في الجولة الأخيرة من منافسات دور الستة لبطولة كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال في المباراة التي جرت مساء اليوم في صالة الفيحاء بدمشق.

وبهذه النتيجة يتصدر الوحدة فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط متساوياً مع الجلاء بعدد النقاط ليتأهلا معاً إلى الدور نصف النهائي ويأتي الكرامة ثالثاً بـ 5 نقاط.

ولحساب المجموعة الثانية يلتقي مساء غد في حلب الاتحاد مع الجيش والفائز من هذه المباراة يتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويتصدر الوثبة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط يليه الاتحاد بـ 5 نقاط ثم الجيش بـ 4 نقاط.

وينص نظام البطولة أن تلعب الفرق مع بعضها في هذا الدور من مرحلتين ذهاباً وإياباً ويتأهل بنهايته الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

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