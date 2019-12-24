إيران.. اعتقال العناصر المسلحين خلال أعمال الشغب في ماهشهر

طهران-سانا

أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال العناصر المسلحين الذين شاركوا في أعمال الشغب والفوضى الأخيرة في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وقالت استخبارات الحرس الثوري في بيان اليوم إنه “إثر الاحداث الأخيرة التي شهدتها خوزستان بادرت استخبارات الحرس الثوري إلى إجراءات دقيقة وذكية وكشفت العناصر الرئيسيين في إطلاق النار على المواطنين وعناصر الشرطة ومن خلال التنسيق مع الجهات القضائية قامت باعتقال عدد من العناصر المسلحة المتسببة في أحداث الفوضى الأخيرة في ماهشهر” مؤكدة أن الموقوفين اعترفوا بالممارسات المخلة بالأمن العام وأعمال الشغب والفوضى وإطلاق النار على الشرطة والمواطنين وعناصر الجيش.

ولفت البيان إلى أنه تم تسليم الموقوفين إلى الجهات القضائية بعد انتهاء التحقيقات معهم مجدداً التأكيد على أنه تم الكشف عن سائر العناصر المسلحة وهم تحت الملاحقة في الوقت الحاضر.

وكانت إيران شهدت مؤخرا موجة من الاحتجاجات استغلتها بعض المجموعات وعاثت فسادا وتخريبا في البنى التحتية الإيرانية إلا أن أجهزة الأمن الإيرانية تمكنت من السيطرة على الأوضاع واعتقلت الكثير من أفراد المجموعات التخريبية الذين ثبت خلال التحقيقات تنفيذهم لمخططات قوى كبرى معادية لإيران.