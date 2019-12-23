ريستال ميلادي في كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس في الحسكة

الحسكة-سانا

نظمت جوقة مار أفرام السرياني التابعة لمركز التربية الدينية في كنيسة مار جرجس للسريان الأرثوذكس بالحسكة ريستالا ميلاديا بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية تضمن تراتيل دينية وأغاني وطنية دعت لنشر قيم المحبة والسلام في ربوع البلاد.

وقال سكرتير كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس الأب انطانيوس الحنو “إننا نعيش زمن الفرح والمحبة بعيد ميلاد رسول المحبة والسلام وندعو الله في هذه الأيام المباركة أن يعم السلام على كل العالم وأن يحمي سورية وينصرها على المتربصين ويحمي جيشنا الذي يقدم التضحيات على امتداد الوطن”.

وأعرب رئيس مركز التربية الدينية عبد المسيح اسيو عن مشاعر الفرح التي يعيشونها بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.

من جانبها أشارت قائدة جوقة مار افرام السرياني ليدي عسكر إلى دلالات الميلاد ورسائله السامية التي نريد تقديمها لنؤكد صمودنا وتجذرنا في هذه الأرض.

وأكد الحضور على دعم الجيش العربي السوري وتمنوا أن تكون أعياد الميلاد ورأس السنة فاتحة أمل لنصر سورية وإعادة إعمارها.