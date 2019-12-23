أمسية وكرنفال ميلادي في كنيسة مار يوسف البتول بجرمانا

ريف دمشق-سانا

بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام أقامت كنيسة مار يوسف البتول للسريان الكاثوليك اليوم الأمسية الميلادية المرتلة “ياجاي… نورت بلادنا” وكرنفالا جاب شوارع مدينة جرمانا بريف دمشق وسط حضور شعبي واسع.

الأمسية التي أقيمت برعاية شركة سيريتل للاتصالات وأحيتها المرنمة ريتا طحان والفرقة الموسيقية بمشاركة أطفال مركز التعليم المسيحي طغت عليها الأجواء الروحية والأداء الفردي الذي يعتمد على القدرات الصوتية للمرنم إضافة إلى الترتيل الجماعي للأطفال مع الآلات الموسيقية.

وأشار المطران يوحنا جهاد بطاح رئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك إلى أن الفعالية تهدف إلى بث السكينة والأمان والفرح الذي تعيشه سورية بأكملها اليوم بعد سنوات حرب قاسية فهي تقوم من محنتها أقوى وأقدر على الحياة داعياً بأن يعم السلام كل أرجاء الوطن ويخرج منتصرا على الإرهاب.

الأب سامر الصايغ كاهن رعية كنيسة مار يوسف البتول للسريان الكاثوليك في جرمانا بين أن الأمسية اليوم تدعو إلى نشر الفرح والسلام معربا عن سعادته بالفرح والسلام اللذين يعمان أنحاء سورية احتفالاً بميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام.

ريتا قلام مسؤولة تعليم مركز تعليم مار يوسف البتول لفتت إلى أن الفعالية التي شارك بإقامتها كشاف مار انطونيوس للروم الأرثوذكس وشبيبة الموارنة تهدف إلى جعل الناس يعيشون جو الميلاد الحقيقي من الأمسية إلى الكرنفال وفرح الأطفال والتأملات مؤكدة قدرة أبناء سورية على التغلب على الحرب رغم كل آلامهم حيث استطاعوا أن ينشروا المحبة والفرح ويقوموا من ظلام الحرب بقلوب مليئة بالتسامح والمحبة.

وأكد عدد من الحضور أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات لما لها من دور في نشر البهجة والفرح بين الناس حيث عبرت كل من سهيلة وهبة وهالة أبو صعب وماهر فضول عن سعادتهم بما تشهده المدينة من احتفالات بهذه المناسبة والتي تؤكد على حبهم للحياة وانتصارهم على الإرهاب الذي عانت منه مدينتهم.

رحاب علي