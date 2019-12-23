بكين تدعو واشنطن إلى التوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية

بكين-سانا

دعت الصين الولايات المتحدة الامريكية إلى التوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية باستخدام القضايا الدينية .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ اليوم أن الشعب الصيني هو الأحق بالحديث عن أحوال حرية الاعتقاد الديني في بلاده داعياً الجانب الأمريكي إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين باستخدام القضايا الدينية.

ورداً على البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخراً الذي قال فيه إن الخارجية الأمريكية أدرجت تسع دول من بينها الصين في قائمة ما تسمى” الدول ذات الاهتمام الخاص” أكد قنغ أن ما فعلته الولايات المتحدة يتجاهل الحقائق ولا يستند إلى أي أساس معرباً عن معارضة الصين الحازمة له.

وأوضح أن الحكومة الصينية تحمي الحرية الدينية للمواطنين ويتمتع أبناء مختلف القوميات فيها بحرية الاعتقاد بصورة كاملة وفقاً للقانون.

وكان الرئيس الصينى شى جين بينغ انتقد قبل يومين خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب السلوك الأمريكى تجاه بلاده مؤكدا أنه يمثل تدخلا في شؤون الصين الداخلية ويضر بمصالحها.