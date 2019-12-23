جمالية اللغة العربية ضمن لقاء شعري في ثقافي الحسكة

الحسكة-سانا

أظهرت القصائد الملقاة في اللقاء الشعري الذي استضافه المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة جوانب جمالية اللغة العربية حاملة فكر ورسالة الأمة الحضارية.

اللقاء الذي نظمته مديرية الثقافة الحسكة بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية شمل قصائد عدة من “لغة النقاء” للشاعر علاء الدين حسن و”لغة العروبة” للشاعر خليل كركوكلي و”وصايا الخنساء” للشاعرة فاطمة العطا الله و”ما فاتته الذات الورقية” للشاعر خلدون إبراهيم و”وقفت على البحر ” للشاعر منير خلف ضمت معاني الفخر والاعتزاز بلغة الضاد والتغني بعذوبة ألفاظها ودقة معانيها وخصائصها وضرورة الحفاظ عليها كونها جزء من وجود الأمة وعاملاً موحداً لأبنائها.

يشار إلى أن اللقاء الشعري جاء في ختام فعاليات الاحتفال بيوم اللغة العربية الذي نظمته الجهات الثلاث وتضمنت إقامة محاضرات أدبية ومعرضاً للفن التشكيلي والخط العربي.

نزار حسن