صالحي: إنشاء مفاعل خنداب من أكبر إنجازات إيران النووية

طهران-سانا

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن إنشاء وتصميم مفاعل خنداب الذي يعمل بالماء الثقيل في مدينة أراك وسط إيران أحد أكبر الإنجازات النووية للبلاد ويندرج ضمن الاتفاق النووي الدولي.

وأوضح صالحي في تصريح على هامش مراسم تدشين المدار الثاني لمفاعل خنداب النووي اليوم “الهدف من إنشاء مفاعل خنداب المتطور للماء الثقيل بمدينة أراك يكمن في اكتساب الخبرات والعلوم التخصصية في مجال تصميم وبناء المفاعلات النووية وتدريب القوى البشرية المختصة”.

ولفت صالحي إلى أن الاتفاق النووي ينص على إعادة تصميم مفاعل خنداب في إطار عملية على مدى خمسة أعوام لكنها شهدت تأخيرا “قليلا” جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمر الذي لقي احتجاجا شديدا من جانب إيران مبينا أنه بناء على الاتفاق النووي بدأت عملية إعادة تصميم مفاعل خنداب عبر التعاون بين إيران والصين ومساهمة باقي أعضاء الاتفاق بما فيها أمريكا ولكن عقب انسحاب أمريكا من هذا الاتفاق الدولي حلت بريطانيا مكان الأخيرة.

وشدد صالحي على أن إيران لم ولن تسعى لتصنيع السلاح النووي مؤكدا أن البلوتيوم الذي يتم إنتاجه لا يمكن استخدامه لصناعة القنابل الذرية.

وحول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد صالحي أن بلاده تتعاون مع الوكالة في إطار اتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي والاتفاق النووي وقال “نحن لسنا ملزمين بأي تعهد خارج الاتفاق النووي وسننفذ ما وعدنا به على غرار إجراءاتنا فيما يخص الاتفاق النووي”.

يشار إلى أنه تم اليوم تشغيل المدار الثاني من مفاعل الماء الثقيل المستخدم لأغراض بحثية في مدينة أراك حيث يتضمن المبدلات الحرارية والأحواض المركزية ومضخات النقل وأصبحت مراحل إعادة تصميم وصنع مفاعل الماء الثقيل المطور الخاص للأبحاث في منشأة خنداب النووية بمدينة أراك قيد التنفيذ.