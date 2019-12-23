جامعة البعث تحتفل بيوم اللغة العربية العالمي

حمص-سانا

احتفلت جامعة البعث باليوم العالمي للغة العربية بسلسلة من محاضرات ألقاها عدد من الأساتذة الجامعيين حول أصالة لغة الضاد وتأثيرها في الآداب الأوروبية ونتاجات من إبداعاتها.

وأكد الدكتور الياس بطرس نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والطلاب أن اليوم العالمي للغة العربية يسعى إلى إبراز الإسهام المعرفي والفكري والعلمي لهذه اللغة وأعلامها في مختلف مناحي المعرفة البشرية عبر التاريخ من آداب وعلوم وفنون والتأكيد على أنها من أوسع اللغات انتشاراً مشيراً إلى أن الجامعة تولي الاهتمام المطلوب باللغة العربية الفصحى من خلال المنهاج والخطة الدريسة والكتاب الجامعي وتدريس مقرر اللغة العربية لإحياء النحو وقواعد اللغة العربية والتعريب والاستمرارية في الحفاظ عليها.

الدكتور أحمد دهمان رئيس لجنة تمكين اللغة العربية تحدث عن أصالة لغة الضاد المتجذرة عبر التاريخ “فهي حاملة لواء الحضارة العربية وناقلة تراث الأمم الأخرى إلى العالم” مؤكداً ضرورة أن يُقبل أبناؤها على إغنائها حتى تتسع لأنواع العلوم المختلفة لكونها حاضنة أفكارهم وراعية عواطفهم وأهم مقومات وجودهم الإنساني.

أثر الأدب العربي في الآداب الأوروبية تطرق له الدكتور سامي منصور مستعرضاً الوقائع والأحداث التاريخية والأدبية التي تشهد بتأثير الأدب العربي من خلال الاهتمام بالحكايات العربية الرائدة وترجمة بعض المؤلفات العربية مثل كليلة ودمنة وأعمال المؤلف الأندلسي أبي بكر بن طفيل كرواية حي بن يقظان التي ألهمت مؤلف رواية روبنسون كروزو كأول رواية فنية عند الغرب.

وألقى الدكتور محمد عامر دبوري مقتطفات من المقامات النحوية التي تعد لوناً من ألوان الأدب العربي مبيناً أن معرفة الأدب وتمكين اللغة يكمن في معرفة المثال وحفظ الشاهد إضافة إلى الشعر العربي وبالأخص الفصيح منه.

تخلل الحفل إضاءة مسرحية على إحدى روايات النحو العربي وقصائد في تمجيد اللغة العربية.

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