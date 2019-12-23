حفل لمركز مار آسيا الحكيم لذوي الاحتياجات الخاصة بالحسكة

الحسكة-سانا

تضمن الحفل الذي إقامه مركز مار آسيا الحكيم لذوي الاحتياجات الخاصة في الحسكة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة واليوم العالمي للإعاقة في صالة كنيسة السريان الكاثوليك مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية ووصلات رقص وتوزيع هدايا الميلاد للأطفال المشاركين.

وقال المدبر البطريركي لابرشية السريان الكاثوليك في الحسكة ونصبين المنسنيور جوزيف شمعي “إننا نعيش الأفراح بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة وإن فرحة العيد لا تحلو إلا إذا كنا مجتمعين واليوم أردنا أن نزرع الفرح في نفوس الأطفال من خلال مساحة الترفيه والهدايا والرقصات ليتصرفوا بكل براءة وطهارة”.

بدوره أوضح مدير مركز مار آسيا الحكيم لذوي الاحتياجات الخاصة المهندس سعد أنطي أن الحفل يأتي إحتفاء بأعياد الميلاد ورأس السنة ويوم المعوق العالمي والهدف جمع الأطفال وتنفيذ فقرات ترفيهية وتقديم هدايا لهم ولا سيما أن النشاط يأتي في إطار عمل المركز واهتمامه بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسعادهم وزرع البسمة على وجوههم.

ذوو الأطفال وجهوا الشكر لهذه المبادرة وللخدمات التي يقدمها مركز مار آسيا الحكيم الذي أثبت خلال السنوات السابقة كفاءة في تسهيل معالجة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كل ما يلزم لهم متمنين أن يعود الأمن والاستقرار إلى كل ربوع سورية بهمة بواسل الجيش العربي السوري.

ويعد مركز مار آسيا الحكيم التابع لمطرانية السريان الكاثوليك للمعوقين الأول المتخصص الذي يقدم خدماته المتعددة والمجانية لذوي الاحتياجات الخاصة على مدار الأسبوع والذي يضم كادراً متخصصاً.

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