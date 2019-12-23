إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيب شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه شاب فلسطيني على الأطراف الجنوبية للقطاع ما أدى إلى إصابته بجروح.

وتعتدي قوات الاحتلال الإسرائيلي يومياً على الفلسطينيين في أطراف قطاع غزة لحرمانهم من زراعة أراضيهم في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ أعوام.

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