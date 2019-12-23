لافروف: ضرورة الحل السياسي  للأزمة في سورية.. المعلم: سورية تتعرض لعدوان يستهدف سيادتها ولسرقة ثرواتها النفطية

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية وفق القرار 2254.

وقال لافروف في مستهل محادثاته مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في موسكو إنه على المجتمع الدولي المساعدة في عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.

بدوره قال المعلم إن سورية تنوه باستخدام روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن ينتهك سيادة سورية.

وأضاف المعلم إن سورية تتعرض لعدوان يستهدف سيادتها ووحدة أراضيها وتتعرض إلى سرقة ثرواتها النفطية، لافتاً إلى أن التآمر الأمريكي التركي الإسرائيلي مستمر على سورية لعرقلة جهودها في محاربة الإرهاب.

وتابع وزير الخارجية والمغتربين : العدو الإسرائيلي شن أمس عدوانا صاروخيا استهدف دمشق ومحيطها.

يتبع…