انطلاق فعاليات ملتقى فهد بلان للموسيقا بالسويداء

السويداء-سانا

انطلقت في المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء اليوم فعاليات ملتقى فهد بلان للموسيقا الذي تنظمه مديرية الثقافة في المحافظة بالتزامن مع ذكرى وفاة الفنان الراحل الثانية والعشرين.

الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام تضمنت فعاليات يومه الأول وافتتاحه عرض برومو قصير عن حياة الفنان الراحل ومسيرته الفنية الغنية وتكريم أسرته وحفلاً فنياً أحياه أبناؤه إيهاب وهند إضافة إلى افتتاح معرض صور توثيقية يوثق تطور وغنى الحركة الموسيقية بالمحافظة في تلك الفترة.

كما ضمت فعاليات اليوم أمسية موسيقية وغنائية لجمعية أصدقاء الموسيقا بالسويداء أحياها كل من الفنانين فهد عماد بلان وحيان جريرة وحلا أبو لطيف وإيناس رشيد على خشبة مسرح المركز الثقافي.

مدير ثقافة السويداء باسل الحناوي أشار في كلمة خلال الافتتاح إلى أن الملتقى يأتي تخليداً وتكريماً لذكرى الفنان الراحل الذي حمل رسالة الفن وكان نداً لعمالقة الطرب العربي لافتاً إلى أهمية جعل الملتقى عنواناً للإبداع والموسيقا واحتضان المبدعين في المحافظة.

فيما لفت رئيس جمعية أصدقاء الموسيقا الباحث الموسيقي سلمان البدعيش في تصريح لمراسلة سانا أن الفنان الراحل كان أحد عمالقة الطرب العربي وكان له الدور الأكبر في نشر الأغنية السورية في أرجاء العالم العربي.. والملتقى تكريماً لمسيرته الفنية الغنية بالعطاء.

وأعرب كل من أبناء الفنان الراحل إيهاب وهند عن اعتزازهم بالإرث الفني الذي تركه والدهما منوهين بالجهود المبذولة من قبل مديرية الثقافة لإقامة الملتقى الذي يعكس مدى الاهتمام بالفن والفنانين.

وتشهد فعاليات الملتقى يوم غد ندوة بعنوان فهد بلان أيقونة الرجولة يقدمها كل من يحيى رجب ومعين العماطوري وحفلاً فنياً تحييه فرقة نقابة الفنانين فرع المنطقة الجنوبية.

خزامى القنطار