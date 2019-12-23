نصرك يا حلب… احتفالية بمناسبة ذكرى الانتصار على الإرهاب

حلب-سانا

أحيت مدينة حلب اليوم الذكرى الثالثة لانتصارها على الإرهاب باحتفال فني بعنوان “نصرك يا حلب” تضمن فقرات فنية وأغاني وطنية إضافة إلى تكريم عدد من أسر الشهداء على مسرح نقابة الفنانين بحلب.

ومن ذوي الشهداء المكرمين في الاحتفالية قال المهندس حسن درويش والد الشهيد أحمد إن شهداء سورية آمنوا بأن تراب الوطن أغلى من الدم والروح وهذا ما دفعهم لحمايته والدفاع عنه.

وأشارت ميساء يوسفي والدة الشهيد ياسين حوري إلى فضل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم كي ننعم بالسلام والأمان وهذا ما أكده محمد الحمدو والد الشهيد أحمد من عظمة الشهادة قائلا نحن جميعا نفدي الوطن بأرواحنا.

ومن الحضور أكد الدكتور عبد الرؤوف نحاس عظمة الانتصار الذي حققته مدينة حلب على الإرهاب فيما لفت الدكتور محمد مجنو إلى تزامن الاحتفال بذكرى الانتصار هذا العام مع انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب في مدينة إدلب.

وتخلل الاحتفالية أغان وطنية قدمها نخبة من نجوم الغناء الحلبي حيث اعتبر الفنان فارس أحمر أن الفعالية رسالة للعالم كله بانتصار حلب على الإرهاب وهذا ما أكدته الفنانة الشابة شام شواخ التي أعربت عن سعادتها بهذه الذكرى العظيمة آملة أن يتم تحرير كل الأراضي السورية من الإرهاب.

حضر الاحتفالية وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي عمار السباعي ومحافظ حلب حسين دياب وأمينا فرعي حلب وجامعتها للحزب فاضل نجار والدكتور ابراهيم حديد.

زينب شحود