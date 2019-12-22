مراسل سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الصين: ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سورية ووحدة أراضيها
2019-12-22
أحزاب وشخصيات عربية تستنكر إجراءات واشنطن ضد الشعب السوري.. انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني
2019-12-22
محلل عسكري: واشنطن تحاول عرقلة انتصارات الجيش السوري على الإرهاب
2019-12-22
سياسيون ومحللون عراقيون ينددون بالإجراءات الأمريكية الجديدة ضد الشعب السوري
2019-12-21
برلماني مصري: واشنطن تحاول عرقلة انتصار سورية في حربها على الإرهاب
2019-12-21
إعلاميان يمنيان: فرض واشنطن إجراءات اقتصادية قسرية على الشعب السوري هدفه عرقلة انتصارات جيشه على الإرهاب
2019-12-21
حمود ينتقد التدخلات الأمريكية في دول المنطقة
2019-12-21
محليات
ريستال ميلادي في كنيسة السيدة العذراء بالقامشلي
2019-12-22
معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى.. جهود لمواصلة الإنتاج دون توقف
2019-12-22
تحديث قاعدة البيانات وتأهيل الكوادر البشرية أولى خطوات تطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي
2019-12-22
الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لأمطار غزيرة ليلاً في عدد من المناطق
2019-12-22
مشفى شهبا بالسويداء يطلق خدمة الجراحة
2019-12-22
اللاذقية.. بمشاركة الفعاليات الأهلية تشجير 30 دونماً في كرم المعصرة بريف الحفة
2019-12-22
إضاءة شجرة السلام في السوق المسقوف بحمص
2019-12-22
رياضة
مانشستر يونايتد يخسر أمام واتفورد في الدوري الإنكليزي
2019-12-22
أتلتيكو مدريد يفوز على بيتيس في الدوري الإسباني
2019-12-22
اختتام المرحلة السابعة من دورة السلام الدولية لفروسية قفز الحواجز
2019-12-22
أتلانتا يسحق ميلان بخمسة أهداف
2019-12-22
ليفربول يتوج بلقب كأس العالم للأندية
2019-12-21
بايرن ميونيخ يهزم فولفسبورغ ولايبزيغ ينفرد بصدارة الدوري الألماني
2019-12-21
برشلونة يهزم ألافيس ويحتفظ بصدارة الدوري الإسباني
2019-12-21
اقتصاد
معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى.. جهود لمواصلة الإنتاج دون توقف
2019-12-22
غرفة تجارة دمشق تطلق مركزها لريادة الأعمال وتفتتح حاضنة الأعمال التجارية
2019-12-22
الزراعة الأردنية تعتمد صنفا جديدا من القمح أنتج بالتعاون مع أكساد
2019-12-22
الغرفة الفتية الدولية-دمشق تختتم مشاريع عام 2019… 30 مشروعاً وصلت لخمسة آلاف مستفيد
2019-12-21
الإرهاب والحصار الاقتصادي يفشلان في النيل من عاصمة سورية الصناعية… أبناء حلب يعيدون 16 ألف منشأة للإنتاج-فيديو
2019-12-21
مهرجان الحمضيات باللاذقية… تظاهرة اقتصادية وتجارية مهمة
2019-12-21
ريابكوف: روسيا فقدت الرغبة بالعودة إلى (مجموعة السبع)
2019-12-20
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