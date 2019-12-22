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عــاجــل مراسل سانا: أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق

مراسل سانا: مضادات الجيش العربي السوري تتصدى لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري

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مراسل سانا: أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق

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