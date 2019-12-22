معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى.. جهود لمواصلة الإنتاج دون توقف

حمص-سانا

عمل متواصل وجهود كبيرة تبذلها الطواقم الفنية والهندسية في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى على مدار الساعة لإصلاح الأضرار الناجمة عن الاعتداء الإرهابي التخريبي الذي تعرض له فجر السبت الماضي مع مواصلة الإنتاج دون توقف.

فريق سانا زار المعمل ورصد حركة العمل المتواصل وعمليات الإصلاح التي ينفذها فنيو المعمل حيث بين المهندس غسان طراف مدير عام الشركة السورية للغاز خلال إشرافه على عمليات الإصلاح أنه عند تعرض المعمل للهجوم الإرهابي قامت الكوادر الفنية على الفور بتحويل العمل إلى خط الطوارئ واستخدامه خلال فترة تعرض المنشأة للاعتداء وبعد التأكد من عودة الأمان تمت إعادة الغاز للمعمل دون أي توقف.

وأوضح طراف أن كامل الوحدات الإنتاجية ستعود للخدمة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام وأن الورش الفنية ضمن المعمل تعمل على مدار الساعة لصيانة الأجزاء المتضررة واعادتها للخدمة.

وحول محطة غاز الريان التي تعرضت لاعتداء إرهابي متزامن مع الاعتداء على المعمل أكد طراف أن أضرارها “خفيفة” وهي مستمرة بالعمل مشيراً إلى عدم تأثر كميات الغاز في الشبكة.

المهندس زياد سليمان مدير معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى أكد أن الاعتداء الإرهابي أدى إلى خروج بعض الوحدات عن الخدمة لكن الكادر الفني يقوم بأعمال الصيانة متوقعاً عودة الوحدات إلى كامل طاقتها الإنتاجية خلال 48 ساعة.

رئيس شعبة المعالجة المهندس أكثم صقر لفت إلى الجهود المبذولة للحفاظ على عملية إنتاج الغاز من خلال التحويلات التي نفذها العاملون في الخطوط ومتابعة أعمال الصيانة دون توقف.

من جهته أكد المهندس رامي نحاس رئيس وردية في المعمل أنه تم العمل مباشرة بعد تبريد الحريق الناجم عن العمل الإرهابي على تفقد المواقع وتقدير الأضرار والعمل مستمر ولم ينقطع لإعادة بعض الوحدات التي خرجت عن الخدمة إلى العمل من جديد.

عبد الحميد جنيدي- صبا خير بك