الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لأمطار غزيرة ليلاً في عدد من المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو نهارا غائم جزئيا بشكل عام فوق أغلب المناطق يتحول إلى غائم مساء وخلال الليل فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر ليلا بدءا من تلك المناطق وتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالعواصف الرعدية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول خلال ساعات الليل إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية وتكون معتدلة السرعة مع هبات نشطة إلى شديدة على المناطق الساحلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: