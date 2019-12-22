عدد جديد من مجلة (المستشار في الصيدلة)

دمشق-سانا

صدر العدد الجديد من مجلة “المستشار في الصيدلة” ويجد القارئ فيه نحو 25 موضوعاً متنوعاً منها الإجراءات الإسعافية الشائعة والرمد الربيعي وآلام المفاصل والحمى عند الأطفال وداء باركنسن والزهايمر وتأخر البلوغ وتدبير الجروح والإغماء.

كما تضمن هذا العدد في 224 صفحة من القطع المتوسط مواضيع طبية متخصصة تتعلق بتشخيص داء الصرع والألم البطني وخطوات الإنعاش القلبي الرئوي وفوائد ومخاطر استعمال الكيتامين الذي يستخدم لتسكين الألم الحاد والمزمن.

مشرف المجلة الدكتور رشاد مراد تحدث في مقاله الافتتاحي عن ضرورة امتلاك الأجيال الشابة مهارة الاختيار سواء اختيار الاختصاص الجامعي والأكاديمي أو المهني بعد قراءة الواقع ومتغيراته ومتطلبات المستقبل وبنائه على معطيات عقلانية ومعلومات دقيقة مقترحاً تضمين هذا المجال في المناهج التعليمية لتنميته كمهارة وممارسة وسلوك.

نقيب صيادلة سورية الدكتورة وفاء كيشي لفتت في مقال لها إلى دور الصيدلاني ومسؤوليته سواء في صيدليته أو ضمن المشفى والمركز الصحي في إرشاد وتوجيه المريض فيما يتعلق بخصائص الدواء وصحته وسلامته العامة مشيراً إلى اهتمام النقابة ببرنامج التعليم المستمر لتطوير مهارات وخبرات ومعلومات الصيادلة.

و”المستشار في الصيدلة” مجلة صحية علمية دورية أطلقت عددها الأول خلال آب عام 2017 وتتضمن مواضيع متنوعة تهم الصيادلة وعموم القراء.

إيناس السفان

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