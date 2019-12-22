مشفى شهبا بالسويداء يطلق خدمة الجراحة

السويداء-سانا

أطلقت الهيئة العامة لمشفى شهبا بالسويداء خدمة العمليات الجراحية بعد استكمال مستلزماتها لتضاف إلى قائمة خدمات أخرى منها الإسعاف وغسيل الكلى والعناية المشددة وعيادات خارجية متعددة الاختصاصات.

مدير المشفى الدكتور غسان الحسين أوضح لسانا الصحية أنه بعد استكمال النواقص وإجراءات التعقيم وشبكة الغازات الطبية بدأت العمليات بإجراء ثلاث جراحات هي استئصال مرارة وزائدة دودية ورتق فتق وسطي وتتابع حاليا أوضاع المرضى وتقدم لهم العناية والرعاية اللازمة.

وتخدم المشفى نحو 110 مرضى يوميا في قسم الإسعاف إضافة لمراجعي العيادات الخارجية وقبولات قسمي الأطفال والداخلية حسب مديرها الذي أشار إلى نقص الكوادر الطبية والتمريضية.

يذكر أن مشفى شهبا افتتح في 21 تشرين الأول الماضي بتكلفة نحو 4ر1 مليار ليرة سورية ويخدم نحو 125 ألف نسمة في مدينة شهبا وقراها ويتكون من ثلاثة طوابق تتسع 60 سريرا ومن أقسامه المفتتحة الإسعاف والداخلية والأطفال وغسيل الكلية والعمليات والعناية المشددة والأشعة والمخبر.

خزامى القنطار