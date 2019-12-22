برنامج تطوير قدرات الوحدات الإدارية في الحسكة يركز على إدارة الخدمات والبنى التحتية

الحسكة-سانا

ركز البرنامج التدريبي الذي تقيمه وزارة الإدارة المحلية والبيئة لأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء مجالس الوحدات الإدارية في الحسكة خلال اليوم الثاني والأخير من البرنامج على إدارة الخدمات والبنى التحتية وكيفية الاستفادة منها.

وبين مدير الخدمات الفنية في الحسكة المهندس أحمد السالم أهمية مشاريع النفايات الصلبة وتجميعها والاستفادة منها وإعادة تدويرها لافتا إلى الأضرار التي لحقت بمعمل النفايات ومحطة معالجة النفايات في منطقة توينة ومنشأة باب الخير في المحافظة جراء الاعتداءات الإرهابية حيث قدرت قيمة الأضرار بنحو 8 مليارات ليرة سورية.

وتطرق مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية المهندس علي بلال إلى أنواع التنمية “الشاملة والمتكاملة والمستدامة والصناعية والثقافية” مبينا أهمية المدن والمناطق الصناعية لناحية تأمين فرص عمل ورؤوس أموال والقضاء على العشوائيات ودعم الاقتصاد الوطني ولافتا إلى وجود ثماني مناطق صناعية في مجالس المدن ومدينة صناعية واحدة في مدينة الحسكة توقف العمل بها نتيجة الظروف الراهنة بعد تنفيذ 40 بالمئة من البنى التحتية لها لغاية عام 2010.

وتناول رئيس الموازنة المستقلة في وزارة الإدارة المحلية حسين ديب دور الموازنة المستقلة في تنمية الموارد المالية وأوجه الإنفاق والإيرادات وأنواع الموازنة موضحا طرق الاستفادة من الموازنة المستقلة وطريقة صرف النفقة المالية وإعداد الموازنة.