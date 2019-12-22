محافظة دمشق: الانتهاء من تنفيذ مرآب لوقوف السيارات جانب سور فندق الشيراتون

دمشق-سانا

أنهت محافظة دمشق اليوم أعمال تنفيذ مرآب لوقوف السيارات بجانب سور فندق الشيراتون في ساحة الأمويين.

وبين مدير الصيانة في محافظة دمشق المهندس محمد حمامية في تصريح لمندوب سانا أن ورشات المديرية أنهت اليوم تنفيذ المرآب الذي يتسع لأكثر من أربعين سيارة ضمن أعمال الحل المروري بالمنطقة حيث سيوضع بالخدمة خلال الأيام القادمة بعد قيام مديرية هندسة المرور والنقل في المحافظة بتخطيط وتحديد أماكن لوقوف السيارات.

وأشار حمامية إلى أن المدخل الرئيسي للمرآب هو من جهة طريق الذهاب الصاعد من ساحة الأمويين باتجاه أوتوستراد المزة ومخرجه عبر الطريق القادم من الربوة باتجاه الساحة لافتاً إلى انتهاء الورشات من تأهيل وصيانة الأرصفة المحيطة به.

وأوضح حمامية أن ورشات المديرية قامت بأعمال قشط الإسفلت لطريق الذهاب في الربوة بدءاً من مفرق قاسيون وحتى جسر الوزان والإسفلت المتضرر في الطريق الرئيسي لوادي المشاريع في دمر للبدء بأعمال التزفيت لافتاً إلى استمرار العمل في تأهيل وصيانة المنصف على أوتوستراد المزة.

فراس صافي