مشاريع حيوية لمؤسسة مياه الشرب في حلب لإصلاح ما دمره الإرهاب وتأمين المياه للمواطنين

حلب-سانا

تتجسد عودة الحياة إلى طبيعتها في حلب بخطوات يزيد تسارعها يوما بعد يوم منذ إعلان المدينة خالية من الإرهاب منذ ثلاث سنوات.. ومن ضمن القطاعات التي بدأت مرحلة جديدة بعد التحرير مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي التي نفذت عبر منظومة متكاملة عدة مشاريع هدفها تأمين مياه الشرب للمواطنين.

ومن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها بحسب مدير المؤسسة المهندس يوسف كردية ضخ المياه من نهر الفرات في منطقتي الخفسة ومسكنة وإسالتها بشكل طبيعي وتصفيتها وتنقيتها من خلال محطات وضعت على خطوط الجر وإعادة ضخها عبر خزانات رئيسة لتصل نقية للمواطنين.

ويوضح كردية لمراسل سانا أن مشاريع ومنشآت المياه تضررت من الإرهاب ونهب الإرهابيين تجهيزاتها وبعد التحرير بدأ العمل لإعادة الوضع لما كان عليه حيث تم تأهيل المحطات في الخفسة وإضافة محطة ضخ رابعة بالخفسة بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا بكلفة 4 مليارات و669 مليون ليرة وامتد العمل إلى كافة أنحاء الريف الشرقي حيث تم تأهيل محطة الضخ في مسكنة شرق ومسكنة غرب وتغذية نحو 40 قرية بكلفة تقديرية للمشاريع بلغت 920 مليون ليرة مبينا أن مركز ضخ خان الشعر بات يغذي 70 قرية ومركز عين البضة 21 قرية ومركز ضخ أم خرزة 21 قرية ومركز دير حافر 31 قرية إضافة لتغذية مدينة السفيرة والقرى المجاورة.

وفي الريف الشمالي تم تنفيذ أعمال لشبكات المياه بلغت تكلفتها نحو 600 مليون ليرة في تل رفعت وماير ودير جمال والقرى المتضررة من الإرهاب وفي الريف الجنوبي تمت إعادة تأهيل منظومات وشبكات ضخ المياه ومنها مشروع إرواء قرى الحص ويشمل إرواء 70 قرية وتنفيذ عدة آبار في قرى بردة وجور الورد وخناصر لتغذية الأهالي بالمياه وذلك بحسب كردية.

وبين كردية أنه في مدينة حلب تم تأهيل محطة ضخ سليمان الحلبي بكلفة تجاوزت 6 مليارات ليرة كما تمت إعادة تأهيل محطة ضخ النيرب بخبرات محلية موضحا أن المؤسسة تواصل أعمال تأهيل وإصلاح شبكات المياه في الأحياء المحررة واستبدال عدد من الخطوط ولافتا إلى أن كميات المياه التي تضخ إلى حلب تبلغ 550 ألف متر مكعب يوميا.

كاميرا سانا زارت محطة الضخ الرئيسة في مؤسسة المياه بمنطقة سليمان الحلبي التي تتم فيها عمليات تصفية وتعقيم المياه القادمة من منطقة الخفسة وتضم ثماني مضخات تؤمن المياه لمناطق الشيخ نجار والأشرفية والجامعة في القسم الشمالي الغربي لمدينة حلب واستطاعة هذه المضخات تتراوح بين 2000 و2500 متر مكعب في الساعة.

وأوضح المهندس بشار حبيب رئيس محطة تعقيم المياه الثالثة لسانا أن عملية توزيع المياه إلى هذه الأحياء تتم عن طريق غرفة التحكم الرئيسة وفي حال انقطاع الكهرباء تتم تغذية المضخات من خلال أربع مجموعات توليد استطاعة كل واحدة منها 2000 ك ف ا وتتم عمليات الضخ على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وفي منطقة دوار قاضي عسكر المحررة من الإرهاب كانت ورشات مؤسسة المياه تنفذ أعمال الصيانة لأحد خطوط جر المياه الرئيسة للحي جراء تضرره من الإرهاب حيث أوضح المهندس مصطفى عبد الوهاب رئيس شبكة المياه في المؤسسة أن أعمال الصيانة تشمل خط التوازن المغذي للأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة حلب.

وخلال مرافقة ورشات الصيانة لأحد مواقع التسريب في حي مساكن هنانو أوضح عبد الله الخضر مختار الحي أنه يتم التواصل مع مؤسسة المياه بشكل دوري ولدى اكتشاف الأعطال وأماكن تسريب المياه من خطوط الشبكة التي تضررت من الإرهاب وخاصة أثناء فترات ترحيل الأنقاض تتم الاستجابة السريعة من قبل ورشات الصيانة.

وأعرب عدد من مواطني الحي عن شكرهم للجهود المبذولة من قبل ورشات الصيانة التابعة لمؤسسة المياه والاستجابة لطلباتهم وشكاويهم لإصلاح الخطوط المتضررة وتلبية احتياجاتهم من المياه.

قصي رزوق