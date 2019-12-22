لافروف:روسيا لن تضحي بعلاقاتها مع الصين لاسترضاء الولايات المتحدة

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أهمية العلاقات بين بلاده والصين مشيرا إلى أن روسيا لن تضحي بعلاقاتها مع بكين لاسترضاء الولايات المتحدة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله خلال برنامج تلفزيوني أمس أن “وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هينري كيسنجر سبق أن تحدث له خلال أحد اللقاءات مؤخرا عن كتابه الذي كرسه للصين وأشار فيه إلى أن الوضع المثالي للولايات المتحدة هو أن تكون علاقاتها مع روسيا والصين أفضل من العلاقات بين روسيا والصين”.

وأضاف لافروف “لن نضعف علاقاتنا مع الصين لمجرد جعل الأمريكيين سعداء لكن فكرة أننا بحاجة إلى تحقيق أهدافنا من خلال العمل الإيجابي وتنمية التعاون وليس من خلال العقوبات والإنذارات ربما تستحق التقدير على الأقل”.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد خلال اتصال هاتفي مع لافروف الخميس الماضي أن الثقة المتبادلة بين روسيا والصين صلبة كالصخر وأن العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا غير قابلة للتخريب.

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