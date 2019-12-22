طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية يجددان خرق الأجواء والمياه اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ تحليقا فوق أغلب المناطق.

واعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن أربع طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها وعاليه والبقاع الغربي وصولا إلى كل المناطق اللبنانية ثم غادرت باتجاه الأراضي المحتلة.

واشار البيان لى خرق زورقين حربيين إسرائيليين المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة حيث أقدم عناصرهما على إلقاء قنبلة صوتية لافتا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”.

وكان بيان لقيادة الجيش اللبناني أشار أمس إلى خرق ثماني طائرات حربية إسرائيلية الأجواء اللبنانية في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان.