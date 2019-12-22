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نتائج أولية تظهر فوز أشرف غني بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأفغانية

2019-12-22

كابول-سانا

أظهرت نتائج أولية صدرت عن اللجنة المستقلة للانتخابات الأفغانية اليوم أن الرئيس أشرف غني حصد أغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيلول الماضي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اللجنة قولها إن النتائج الأولية أظهرت فوز غني بـ  64ر50 بالمئة من الأصوات فيما حصل منافسه عبد الله عبد الله على 52ر39 بالمئة.

وجرت الانتخابات الرئاسية في افغانستان في الـ28 من أيلول الماضي وسط توتر وأعمال عنف حيث شهدت البلاد عدة عمليات تفجير وقصف بعد أن حذرت حركة طالبان المسلحة الناخبين من المشاركة فيها.

 

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