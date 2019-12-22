علماء كوبيون يحققون تقدما في تطوير لقاح للإيدز

هافانا-سانا

حقق العلماء والباحثون في كوبا تقدما ملموسا في مجال تطوير لقاح علاجي لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة “الإيدز”.

وقال الدكتور إنريك إيغليسياس الذي يترأس المشروع العلمي إن البحوث وصلت الى مرحلة متقدمة حيث تم اجراء تجارب ما قبل سريرية ناجحة على الحيوانات والبشر مشيرا إلى انه في حال نجح هذا المشروع فإن ذلك سيحقق فوائد مهمة للبشرية حيث سيساعد العلاج المكتشف العلاجات الحالية البديلة مع هذا اللقاح بما يساعد الدول الأخرى التي لا تستطيع تحمل تكلفة علاجات فيروس نقص المناعة البشرية باهظة الثمن.

بدوره قال الدكتور جورج بيريز مستشار وزارة الصحة الكوبية للأمراض المعدية والذي يعد أحد رواد البرنامج الكوبي لمكافحة فيروس الإيدز إن “البرنامج الكوبي مجاني ومتاح للجميع وهو برنامج فريد من نوعه وغير متوفر في أي مكان آخر في العالم بهذا الشكل المجاني والفعال”.

وأضاف بيريز “لقد خفضت كوبا انتقال العدوى بفيروس الإيدز إلى 4ر0 بالمئة حتى الآن وتعمل على الوقاية من الفيروس وعلاجه” موضحا اننا “نصل إلى نتائج جيدة في السيطرة على الحالات الجديدة وخفض معدل الوفيات بين مرضى الإيدز”.

ووفق الخبراء فإن لقاح فيروس الإيدز الكوبي مر بمرحلة مهمة وأثبت مستويات أمان عالية وغير مسبوقة ومع ذلك لا يزال أمام العاملين على تطويره طريق طويل من البحث والتطوير وإذا نجحوا في انتاج علاج متكامل فإن اللقاح الكوبي سيساعد في تحسين نوعية حياة مرضى فيروس الإيدز.